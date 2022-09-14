Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünden kaçan 2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 83’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıklarını, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 83’e yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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