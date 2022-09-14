Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ulaşabilecek.

????Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci temini sınav sonuçları açıklanmıştır.



????Sonuçlara ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/SbwFwK594L adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/Ot1rnuqt7l — Jandarma ve Shl. Güv. Akademisi (@jsgaedutr) September 14, 2022