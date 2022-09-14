Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ulaşabilecek.
????Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci temini sınav sonuçları açıklanmıştır.— Jandarma ve Shl. Güv. Akademisi (@jsgaedutr) September 14, 2022
????Sonuçlara ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/SbwFwK594L adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/Ot1rnuqt7l
Etiketler: Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz