Genelgede enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, cari işlemler açığını azaltmak, mali disiplini daha da güçlendirmenin temel öncelikler olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların, hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtildi.

Genelgeye göre 2023 yılı yatırım programı hazırlıklarında 2023-2025 dönemi orta vadeli programda yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2023 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacak.

Ekonomide katma değer artışına ve vatandaşların acil ihtiyaçlarına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

Ayrıntılar geliyor...