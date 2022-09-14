Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden artıyor

Halen ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağı, pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hafta sonuna kadar, Ankara, Antalya ve Samsun'da 33, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Diyarbakır'da 37 dereceye kadar yükselecek.

Sıcaklık değerlerinin Ankara'da 30-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de 32-34, Konya'da 32-35, Kocaeli'de 37-41, Sakarya'da 37-40, Samsun'da 32-37, Ordu'da 30-34, Trabzon'da30-32 ve Artvin'de 32-36 derece civarında olması bekleniyor.