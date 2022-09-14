Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotograf: AA]
KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Korukoğlu, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Takdimin ardından, Korukoğlu ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
KKTC
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti. Kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTC
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