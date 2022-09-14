Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan "Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları" ayrı ayrı paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.
Örnek soru kitapçıklarına, bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabiliyor.
Etiketler: Öğretmen
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