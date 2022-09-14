Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
SBÜ'de Jandarma adına eğitim görecek adayların sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek adayların sınav sonuçları açıklandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek adaylar sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinde e-Devlet sekmesi üzerinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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