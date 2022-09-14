Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek adaylar sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinde e-Devlet sekmesi üzerinden ulaşılabilecek.