Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotograf: AA]
ÖSYM Başkanlığınca, 24-25 Eylül'de yapılacak KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 25 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.
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