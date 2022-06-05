VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında Bakü'de bulunan 40'ın üzerinde Türk üniversite rektörü, hem Azerbaycan Eğitim Bakanlığı hem de Azerbaycanlı üniversite yetkilileriyle bir araya gelerek ilişkilerin geliştirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan'ın Bakü'de kurmayı planladığı ortak üniversite, çift diploma uygulamasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve bilgi paylaşımı gibi konular gündeme geldi.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortak iradeleri ile gündeme gelen ortak üniversite konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Çalışmaları Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ile yürüttüklerini belirten Kapıcıoğlu, "Çok uzun olmayan bir süreçte hayata geçirilecektir. Çok özellikli ve örnek teşkil edecek bir üniversitenin kurulması için çalışmalarımız büyük oranda sona yaklaştı." diye konuştu.

Kapıcıoğlu, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yüksek öğretim ilişkilerinin aslında eskiye dayandığını ancak son zamanlarda büyük bir ivme katettiğini, üniversiteler arasında karşılıklı ziyaretlerin, iş birliklerinin ve ortak diploma programlarının devam ettiğini söyledi.

En önemli yatırım eğitim yatırımı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, salgın döneminin iki ülkenin eğitim alanındaki yakınlaşmasına köprü olduğunu, uzaktan bir takım programlarının, derslerin, kongrelerin, toplantıların daha kolay yapılabildiği bir ortamı fırsata dönüştürdüklerini belirtti.

Azerbaycan'da Tıp Üniversitesi, İktisat Üniversitesi ve Teknik Üniversite ile yoğun iş birliğine girdiklerini, protokoller imzaladıklarını belirten Ünüvar, "Kağıt üzerinde kalan protokoller değil hayata geçen bir takım eylem planları da yaptık. Örneğin bu üç üniversitenin öğrencilerine AÜ öğrencilerine sağladığımız imkanları sunduk. Öğrencilerimize verdiğimiz şifreleri Azerbaycanlı öğrencilerimize, öğretim görevlilerine verdik. Onlar da aynı şekilde online olarak bizim hocalarımızın derslerine girdiler ve bundan çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler." dedi.

Ünüvar, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak projelerine ve yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Azerbaycan'da Azerbaycan'ın Türkiye'de çok önemli yatırımları var ama en önemli yatırım eğitim yatırımı. Eğitimde de biz AÜ olarak Azerbaycan'la çok yoğun iş birliği içindeyiz. Azerbaycan üniversitelerinin çok arzu ettiği çift diploma programlarına da başladık. Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile bilgisayar mühendisliği alanında çift diploma programına başladık. İnşallah İktisat Üniversitesi ile işletme alanında da çift diploma programına başlayacağız ama bunlarla da sınırlı kalmayacak. Buradan Türkiye'ye öğrenci ve öğretim üyesi Türkiye'den Azerbaycan'a öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile ilgili birtakım çalışmalarımız, programlarımız var."

Gazi Üniversitesi (GÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile elektrik elektronik mühendisliği alanında çift diploma çalışması yaptıklarını, öğretim üyesi ve öğrenci değişiminde bulunduklarını ifade etti.

Yıldız, Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğrencilerine de hemşirelik ve fizyoterapi alanında çevirim içi eğitim verdiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın 10'un üzerinde üniversitesi ile çeşitli projeler kapsamında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yaptığını dile getiren Yıldız, "Özellikle elektrik elektronik mühendisliği alanında Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile çift diploma uygulaması son aşamaya geldi. Önümüzdeki döneme yetişecek ama hemşirelik ve fizyoterapi alanındaki çalışmalarımızı da sonraki seneye yetiştirmek üzere başladık." şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında ziraat fakültesi nezdinde ikili diploma programını somut olarak yürüttüklerini anlattı.

Ege Üniversitesi öğretim görevlilerinin 3 yıldır Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesinde eğitim verdiğine dikkati çeken Budak, "Son yılda da Azerbaycanlı öğrencilerimiz mezun olacakları 4. sınıfta İzmir'de Ege Üniversitesi'nde bizim müfredatımızı görecekler ve mezun olacaklar. Bu diplomada hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de tanınacak." dedi.