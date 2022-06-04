Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için heyecan arttı.

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi yarın sınava girecek.

"Kısa bir mola verilerek nefes egzersizi yapılabilir"

Uzmanlar, öğrencilerin kaygı düzeylerinin sınavda artmasının normal olduğunu söylüyor. Bu durumda yapılması gereken ise sınava kısa bir mola vererek 'nefes tekniği' uygulamak.

Rehber Öğretmen Özlem Kışla, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Bizim "dur, düşün ve davran" tekniğimiz var. Aday önce nabzının yükseldiğini hissedince gözlerini kapatıp "dur, düşün, davran" şekline geçmesi lazım. Durup 10 saniye gözlerini kapatıp bekleyecek. Düşüncesinde yapamıyorum yerine "hayır ben sınava çalıştım gerekeni yapabilirim, sakinim" diyerek sınava geçebilir."

"Mutlu olduğunuz anları düşünün"

Öğrenciler sınavda heyecanlandıklarında en mutlu anlarını düşünerek de sakinleşebilir.

Çocuk Gelişim Uzmanı Yasemin Başlı ise adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

"Bir iki dakika kendilerini iyi hissettikleri, en mutlu anı hatırlayabilirler. Hangi okulu kazanmayı hedefliyorlarsa orayı hayal edebilirler. Zihni bir şekilde sakinleştirip sınava öyle devam edebilirler."

Uzmanlara göre, sınavda kaygı seviyesinin artmaması için öğrenciler deneme sınavlarında uyguladıkları stratejiye uymalı. Yapamadıkları sorulara takılıp kalmamalı, bir sonraki soruya geçmeli.