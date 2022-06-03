Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuruları 15 Haziran'da başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını duyurdu.
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Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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