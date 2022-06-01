Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her yıl 1-7 Haziran arasında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutladı.

Türkiye genelinde 998 halk eğitim merkezinin hizmet verdiğini aktaran Bakan Özer, kursiyerlerin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"5 ayda 5 milyon kişi halk eğitim merkezlerinden yararlandı"

Özer, "2022 yılında 5 ayı tamamlamadan 5 milyon 225 vatandaşımızı bu merkezlerden yararlandırdık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 milyon" dedi.

18 yaş üstü engelli bireyler için 3 pilot ilde halk eğitim merkezleri kurulacak. Merkezler 2 hafta içinde açılacak.

[Fotoğraf: AA]

"Engelli vatandaşlarımız ve ebeveynlerinin ulaşımı ücretsiz olacak"

Özer, engelli bireylerin ve ebeveynlerinin erişimlerinin ücretsiz sağlanacağını belirterek şunları aktardı:

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk pilot uygulamasını yapmak üzere, sadece engelli hizmet veren halk eğitim merkezlerini kurmuş olacağız. Buraya engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin erişimlerini ücretsiz sağlayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Özer, program sonrası halk eğitim merkezlerinin stantlarını gezdi.

Özer, plastik teknolojisi alanındaki ilk mükemmeliyet merkezini de açtı

Özer daha sonra Ankara 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik teknolojisi alanında kurulan ilk mükemmeliyet merkezi olma özelliği taşıyan atölyelerin açılışını da yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Mesleki eğitimle ilgili hedefini de açıklayan Özer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezi ile buluşturacağız. Öğrenciyi seçen, takip eden, istihdam kabiliyetini güçlendiren bir eğitim programı inşallah iş dünyasının bu çeşitlilikleri ile çok daha güzel örnekler çıkacaktır."