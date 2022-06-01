Bakan Özer: 18 yaş üstü engelli bireyler için halk eğitim merkezleri kurulacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerine katıldı. 18 yaş üstü engelli bireyler için hizmet verecek halk eğitim merkezlerinin açılacağını ve uygulamanın 3 pilot ilde 2 hafta içinde hayata geçirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her yıl 1-7 Haziran arasında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutladı.
Türkiye genelinde 998 halk eğitim merkezinin hizmet verdiğini aktaran Bakan Özer, kursiyerlerin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu söyledi.
"5 ayda 5 milyon kişi halk eğitim merkezlerinden yararlandı"
Özer, "2022 yılında 5 ayı tamamlamadan 5 milyon 225 vatandaşımızı bu merkezlerden yararlandırdık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 milyon" dedi.
18 yaş üstü engelli bireyler için 3 pilot ilde halk eğitim merkezleri kurulacak. Merkezler 2 hafta içinde açılacak.
"Engelli vatandaşlarımız ve ebeveynlerinin ulaşımı ücretsiz olacak"
Özer, engelli bireylerin ve ebeveynlerinin erişimlerinin ücretsiz sağlanacağını belirterek şunları aktardı:
"İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk pilot uygulamasını yapmak üzere, sadece engelli hizmet veren halk eğitim merkezlerini kurmuş olacağız. Buraya engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin erişimlerini ücretsiz sağlayacağız."
Bakan Özer, program sonrası halk eğitim merkezlerinin stantlarını gezdi.
Özer, plastik teknolojisi alanındaki ilk mükemmeliyet merkezini de açtı
Özer daha sonra Ankara 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik teknolojisi alanında kurulan ilk mükemmeliyet merkezi olma özelliği taşıyan atölyelerin açılışını da yaptı.
Mesleki eğitimle ilgili hedefini de açıklayan Özer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu yılın sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezi ile buluşturacağız. Öğrenciyi seçen, takip eden, istihdam kabiliyetini güçlendiren bir eğitim programı inşallah iş dünyasının bu çeşitlilikleri ile çok daha güzel örnekler çıkacaktır."
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