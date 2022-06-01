Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın telefonda görüştüğü bilgisi verildi.
İki mevkidaş görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Fransa Mevlüt Çavuşoğlu
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