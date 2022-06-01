Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Türkiye'ye girişten önce istenilen PCR test raporu ve hızlı antijen testi zorunluluğunun aranmayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları Türkiye'ye girişlerde uygulanan COVID-19 kısıtlamalarının güncellendiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:
"İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ülkeye girişten önce istenilen PCR test raporu ve hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacaktır. Keyifli seyahatler."
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgede, Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı aktarılmıştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PCR Testi THY
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