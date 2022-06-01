Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan “Dünya Ortak Evimiz” kitabının tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.

Emine Erdoğan, kitapta kaleme aldığı yazısında "Sıfır Atık Projesi"nin önemine dikkat çekti.

“Sıfır Atık Projesi'ni anlatmaya çalıştım. İstedim ki ülkemize uluslararası platformlarda, büyük takdir kazandıran Sıfır Atık Projesi'nin ruhu, daha çok insana ulaşsın, gidişatı tersine çevirecek son nesiliz.”

[Fotoğraf: AA]

Kitabın kapağında nesli tükenen endemik bir kuş resmi kullanıldı

Erdoğan, kişisel hikayesini "Ağacın hikayesi böyle bitmesin" bölümünde kaleme aldı. Emine Erdoğan kitapla ilgili şunları da aktardı:

"Kitabımızın kapağında, endemik bir kuşun resmini göreceksiniz. 1987’de kaydedilen sesinin, yeryüzündeki son ötüşü olduğunu öğrenmek beni derinden sarsmıştı. Tüm masumiyetiyle, bir dalın üzerinde, hiç gelmeyecek eşine son şarkısını söylüyor. Nefesi tükendiğinde ise yeryüzünden siliniyor."

[Fotoğraf: AA]

"Ailelere büyük görev düşüyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra 'İklim elçileri' de programdaydı.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 28 çevre gönüllüsü kitapta tecrübelerini kaleme aldı.

Emine Erdoğan, çevre konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirterek, “Anne babalara seslenmek istiyorum; toprağı, suyu, yeşili, öyle sevin ki, çocuklarınızın en kıymetli yadigârı, bu sevgi olsun” dedi.

"Sıfır Noktası" sergisi açıldı

Kitapta yazısı bulunan Sanatçı Deniz Sağdıç'ın "Sıfır Noktası" isimli sergisinin açılışı da yapıldı.

Sergide yer alan eserlerde ne yağlı boya ne de pastel boya kullanıldı. Usta sanatçı eserlerinde farkındalık yaratmak için çöpe atılan poşet ve pet şişe kapaklarını kullandı.

Sağdıç ise yaptığı konuşmada "Plastik poşet, kartonlar üreticilerin bıraktığı her türlü atığı sanat eserine çeviriyorum ve bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çünkü bütün bu problemlerin temel nedeni insan, yine çözümü yaratacak olan da insan. Ben buradan herkese ilham vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'a Deniz Sağdıç'ın kot kumaş atıklarıyla yaptığı portresini takdim etti. Eserin üzerindeki örtüyü kaldıran Emine Erdoğan, kendi portresini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bizden sonra geleceklere güzel bir yaşam bırakmaya çalışıyoruz"

İklim Elçisi Tuncay Mehmet Ümer de gelecekteki hayalini paylaştı.

"Biz iklim elçileri olarak elimizden geldiğince, kendimize ilerideki yaşantımıza, çocuklarımıza ve bizden sonra geleceklere güzel bir yaşam bırakmaya çalışıyoruz."

Emine Erdoğan'ın konuşmasında anlattığı nesli tükenen kuşu sembolize eden yüzüğü dikkati çekti.