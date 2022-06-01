Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Günlük olarak yayınlanan COVID-19 tablosu, artık haftalık olarak yayınlanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından COVID-19 tablosuna ilişkin açıklama yaptı.
Bugüne dek günlük olarak yayınlanan tablonun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacağını duyurdu.
Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2022
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