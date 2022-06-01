Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından COVID-19 tablosuna ilişkin açıklama yaptı.

Bugüne dek günlük olarak yayınlanan tablonun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacağını duyurdu.