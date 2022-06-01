İletişim Başkanlığı "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek" sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Sempozyumun “Hakikat Sonrası Çağda Türk Medyasını Yeniden Düşünmek” adlı özel oturumunun moderatörü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı oldu.

"Medyadaki yankı odaları, diğer görüşleri dışlıyor"

Sobacı, dezenformasyon ve algı yönetiminin en büyük örneğinin 28 Şubat sürecinde yaşandığını hatırlattı.

Önceki dönemlerde de yaşanan dezenformasyon ve algı yönetiminin yeni iletişim kanalları ile sıklığının arttığını söyledi.

"Bugün son kullanıcılara nihai kullanıcılara sorduğunuzda yüzde 70'i bir haber kaynağı olarak ben sosyal medyaya giriyorum diyor. Yankı odaları sadece benzer görüşlerin sık sık tekrarlanarak, diğer görüşlerin dışlandığı dijital iklimler aslında bence bunun ilacı doğru ve teyitli bilgi."

"Haziranda TRT Balkan, eylülde TRT Afrika geliyor"

Sobacı, yeni medyanın gelişmesi ile dezenformasyon içeriğinin arttığını belirtti.

TRT'nin ulusal ve uluslararası yayınları ile bunun karşısında durduğunu vurguladı.

"Haziran'ın 15'inde TRT Balkan geliyor, eylül ayında TRT Afrika geliyor. Dolayısıyla biz tüm dünyaya Türkiye'nin sesini, iddiasını, doğru bildiğini, hakikat bildiğini. Ulaştırabilmek adına enstrümanların hepsini oluşturmak bunun güçlü bir zeminini oluşturma yolunda adım atıyoruz."

"Alanında uzman haberciler bir haberi kısa sürede teyit edecek"

Oturumun konuşmacılarından Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de deformasyonla mücadele için yeni bir sistemin yakında hayata geçirileceğini söyledi.

"Anadolu Ajansı tam bu noktada yeni bir editörlük inşa ediyor. O da 'teyit hattı' dediğimiz bir editörlük. Alanında uzman editörler, haberciler bir haberin hakikat olup olmadığını gerçek olup olmadığını en kısa sürede teyit edecek ya da etmeyecek."

"Küresel buyurganlığa karşı daha özgür bir ses çıkıyor"

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, medyada son yıllarda ortaya çıkan çeşitliliğin önemine değindi.

"Anadolu kaplanlarının kurmuş olduğu sermaye en azından bizim coğrafi algımızı değiştirdi. Küresel buyurganlığa karşı daha özgür bir sesin çıktığını düşünüyorum ben."

"Yalan haber gerçekten 6 kat hızlı yayılıyor"

Oturum konuşmacılarından biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'di.

"Bir yanlışın yayılma veya bir yalanın, bir dezenformasyonun yayılma oranıyla doğrunun yayılma oranı asla ve asla bir değil, 6 kat o kadar fazla."

Yayıncılık tarihi sergisi açıldı

İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde 2 gün sürecek sempozyumda TRT ve Anadolu Ajansı yayıncılık tarihi müzelerindeki yayın araçlarından oluşan sergi açıldı.

Sergiyi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve AA Genel Müdürü Serdar Karagöz birlikte gezdi.