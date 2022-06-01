Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.
Jandarma Uzman Çavuş Özcan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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