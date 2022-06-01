Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Pakistan'dan 7 anlaşma

Bu sene Pakistan ile diplomatik ilişkilerimizin 75. yılı. Türkiye-Pakistan ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. Pakistan ile savunma sanayii alanında son dönemde geliştirilen iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Şerif’in bugün iş dünyası temsilcilerimizle gerçekleştirdiği görüşmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılmasına katkı yapacağına inanıyorum. Pakistan ile ticaret hedefimiz yıllık 6 milyar dolar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Şerif’in bugün iş dünyası temsilcilerimizle gerçekleştirdiği görüşmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılmasına katkı yapacağına inanıyorum.https://t.co/Z9RPyOarF3 pic.twitter.com/BMLvqbe2O1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2022

Türkiye ile Pakistan arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı.

"Pakistan'a terörle mücadelesinde sonuna kadar destek veriyoruz"

FETÖ'nün Pakistan'da yapılanmasına karşı alınan önlemler için Pakistan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Terörün her türlü mücadelesinde Pakistan'a sonuna kadar destek veriyoruz.

"Afganistan’ın kalıcı istikrara kavuşması kritik önemdedir"

Afganistan’ın kalıcı istikrara kavuşması bölgedeki terör faaliyetleri, yeni düzensiz göç dalgaları gibi tehditlerin önüne geçilmesinde kritik önemdedir. Afganistan'daki insani krizin aşılması için birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar 4 bin tondan fazla insani yardım taşıyan 4 İyilik Treni gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan’ın kalıcı istikrara kavuşması bölgedeki terör faaliyetleri, yeni düzensiz göç dalgaları gibi tehditlerin önüne geçilmesinde kritik önemdedir.https://t.co/Z9RPyOarF3 pic.twitter.com/hWGHurk0zV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2022

"Pakistan ve Türkiye'nin birçok sorunu ortaktır"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de "Kardeşim Erdoğan'ın dinamik liderliğiyle ilişkilerimiz gelişiyor. Pakistan ve Türkiye doğal ortaklardır, birçok sorunumuz ortaktır. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.