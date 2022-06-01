Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
HSK boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
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