Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröre "Pençe" darbesi: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör yuvalarına 'pençe' vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Son Dakika Terörle Mücadele
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