Yüzüne tekme alma anına ilişkin görüntülerle gündeme gelen 70 yaşındaki Leyla D'nin Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Doktorlar, yaşlı kadının yakında taburcu edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te, yüzüne tekme atılarak darbedilme görüntüleri medyaya yansıyan 70 yaşındaki kadın hastanın tedavisi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Demans rahatsızlığı da olan hastanın sağlık durumu şu an daha iyi. Gayriinsani olan şiddeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.