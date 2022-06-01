Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Meclis'te sporcularla buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sporcuları kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Meclis'te yapılan buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
Son Haberler
- 22:46
- 22:41
- 22:48
- 22:22
- 22:35
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz