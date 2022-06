Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

"LGS kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz tamamlandı"

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

Açıklamada LGS sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, şunları söyledi:

"LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı.

öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."