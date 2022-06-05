Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Muğla, Niğde, Uşak ve Karaman için 'sarı' uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığnın iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.