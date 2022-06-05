Emine Erdoğan'ın beğeniyle izlediği bu portre Deniz Sağdıç imzalı. Deniz Sağdıç, "Sıfır Noktası" sergisinde yer alan diğer eserler gibi Emine Erdoğan'ın portresini de atık malzemelerden yaptı.

Ustalığı ile sanatseverleri etkileyen, kullanılan atık malzemelerle şaşırtan bu eserler şimdi 81 il yolcusu.

Sanatçı Deniz Sağdıç, "Parklar, millet bahçeleri ya da meydanlar kalabalık gördüğümüz her yerde duruyoruz ve sergiyi izleyici ile buluşturuyoruz diyeceğiz. O yüzden zaten bir mekana hapsetmek değil gezen gündelik hayatın içine karışan sergiler oluşturmaya çalışacağız" dedi.

Atık malzemeleri kullandı

Hızlı tüketim sonucunda artan atıklar, Deniz Sağdıç için dönüm noktası oldu. 12 yıl önce, farkındalık yaratmak için atık malzemelerle tuvalinin başına geçti.

Sağdıç, "Dünyada 20'den fazla atığı tek olarak kullanan sanatçı benim, insanın ürettiği her türlü sanat eserine çevirmek gibi bir iddiam var. Biz artık değerlendirme kültürüne geçmemiz gerekiyor. Yani düşünmemiz gerekiyor, gerçekten ihtiyacımız var mı?" açıklamasını yaptı.

Deniz Sağdıç, bu düşüncelerini Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabında kaleme aldığı yazısında da vurguladı.

Çevre gönüllülerinden destek

Kitapta, Deniz Sağdıç'ın yanısıra 28 çevre gönüllüsü tecrübelerini aktardı.

Doğa Eğitimcisi Sümeyye Ceylan, "Şu an çocukların 4 yaşından itibaren ana eğitmenin doğa olduğu bir eğitime erişmesi için çalışmalar yapıyorum kitapta da bunu anlatmaya çalıştım" ifadelerine yer verdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Bu vakıfta çalışmaya başladığımda çocuklarımın beni ilk gün alkışlayarak işe yollayışını hatırladım ne kadar gurur duydular. Çocuklarımızın alkışlarına layık bulma arzusuyla da sonlandırdım yazımı" diyor.

YUVAM Derneği Kurucu Genel Başkanı Kıvılcı Pınar Kocabıyık, "Her birimiz doğanın küçücük parçasıyız şu an iklim krizi ile karşı karşıyayız hep birlikte doğaya dönüp ilham alıp bu krizle mücadele için çalışmamız gerektiğinden bahsettim" açıklamasını yaptı.

Amaç farkındalığı artırmak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Farkındalığı arttırabilmek çocuklarımızı daha bilinçli hale getirmek onlara daha güzel daha yeşil bir gelecek sunmak adına bu projelerimizi milletimizle, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" sözleriyle yeşil doğanın önemini vurguladı.

Haber: Özlem Öztürk

Kameraman: İhsan Kırkbeşoğlu

Kameraman: Mehmet Yılmaz

Kurgu: Volkan Bağcı