Türk sporuna nitelikli sporcu, spor yöneticisi ve antrenör kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime kazandırılan spor liseleri alanındaki mesleklere yön verecek gibi.

Talep doğrultusunda sayıları artan spor liselerine öğrenciler özel yetenek sınavı ile kabul ediliyor.

Öğrencilerin esneklik, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk, hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi ve takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılıyor.

Spor liselerinin sayısı günden güne artıyor

İstanbul’daki Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi o okuldan birisi. Milli gururumuz cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan lisede, 4 yıllık eğitim öğretim yılı boyunca öğrenciler spor liselerinde farklı alanlarda dersler görüyor. Çoğunlukla 9. ve 10. sınıfta teorik derslerin sayısı fazlayken, 11. ve 12. sınıfta pratik derslerin sayısı gittikçe artıyor. Öğrenciler son yıllarda daha fazla sporun içinde olarak üniversite öncesi kendi branşlarında uygulamalı çalışabiliyor.

Spor liselerinden mezun olan öğrenciler antrenörlük belgesi alıyor. Bu belgeyle mezun oluyorlar. Herhangi bir işletmede spor antrenörü veya işletmecisi olarak çalışma şansına sahip oluyorlar.

"Spor eğitimini ortaokula indirebilmeliyiz"

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi'ye göre spor okulları bugün ve gelecekte önemli misyonlar yüklenecek.

“Spor liselerine öğrencilerimizi biraz geç dahil ediyoruz. 14-15 yaşında öğrenciler liseye başlıyor. Bu yaşı 4-5-6’ya çektiğimizde sporcuları daha kolay yetiştirebiliriz. Spor liselerinin ortaokul döneminde de eğitim göstermesi halinde Türk sporuna daha fazla sporcu yetiştirmemiz işten bile değil. Lisemizde milli sporcular da eğitim görüyor.Toplumun sporu yakından tanımasına sebep olan bu çeşitlilik, eğitim gören öğrencilerin de gelecekte kendi branşlarında başarı göstermesine sebep olacaktır. Üniversitede alacakları akademik eğitimle birlikte spor liselerinde öğrendikleri nitelikli sporcu kazandırma noktasında büyük bir önem taşıyor.”

Tesisleşme spor liselerinin olmazsa olmazı

Spor liseleri için tesisleşme de büyük önem taşıyor. Öğrencilerin bu okullarda sporla iç içe eğitim halinde olması için tüm branşlarda tesisleşme amaçlanıyor. Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi bu konuda büyük adımlar atmış bir okul. Okulda tenis kortu, kapalı spor salonu, uzun atlama sahası, halı saha, fitness ve halter salonu, ritim eğitim dans salonu, uzakdoğu jimnastik salonu, tematik bilgi merkezi ve konferans salonu mevcut.

"Aileler burayı spor kulübü zannediyordu"

Ailelerin spor liselerini daha önce 'spor kulübü' gibi gördüklerini anlatan Ufuk Dilekçi, bu durumun zamanla değiştiğini ifade ediyor:

"4 sene önce bazı aileler spor kulübü mantığıyla bakıyordu spor liselerine. Çoğu aile buraya çocuklarının kulübe geldiğini, antrenman yaparak eve döneceğini, derslerin olmadığını düşünüyorlardı. Biz ilk etapta velilerimize buranın bir okul olduğunu, buradan mezun olacak çocukların üniversitelerde spor eğitimi alabileceklerini söyledik. Giderek spor liselerine talep artıyor. 2018 yılında sınavımıza 400 kişi katıldı, 2019’da 800, 2020’de 1200, 2021 yılında pandeminin de etkisiyle 1000 kişi başvurdu. Her sene okulumuza 150 öğrenci kazandırıyoruz"

Spor lisesine nasıl girilebilir?

Spor liselerine girişte lisanslı sporcu olma şartı aranmıyor. Ancak spora yatkınlık aranan bir özellik

“Spor lisesine girmek isteyen öğrencilerin lisanslı sporcu olmasına gerek yok. İlgi ve yeteneklerine göre okulumuza gelebilir. Herhangi bir spor dalında faaliyet göstermesi tabi ki faydalı olacaktır. Branşının üzerine burada akademik bir eğitim alıyor. Spor liselerine başvuruların ilk adımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarına girmek. Ardından okulumuzda girecek öğrenci sayısının belirlenmesi. Daha sonra özel yetenek sınavları yapılıyor. 4 sınav üzerinden seçim yapıyoruz. Esneklik, koordinasyon, sürat ve ritim sınavı gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerin, ortaöğretim başarı puanlarının da ortalaması alınıyor. Yüzde 70 spor liselerinin fiziki yeterlilik sınavı, yüzde 30’u ise ortaokul başarı puanı üzerinden hesaplanıyor. Öğrenci Yerleştirme Seçme Puanı’na (ÖYSP) göre sıralama oluşturularak öğrenciler spor liselerine girebiliyor. Takım sporları 9. Sınıfta, bireysel spor eğitimleri 10. Sınıfta başlıyor.”

Naim Süleymanoğlu'nun okulda yeri başka

Türkiye'nin en büyük spor liselerinin başında gelen Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, 250'si kız 595 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

“Spor disiplinini okulda kazanıyoruz”

16 yaşındaki Elif Naz Yazıcı 10. Sınıf öğrencisi. Karate branşında altın madalyaları toplamak ilerideki en büyük hayali.

“Küçüklüğümden beri karate sporuyla ilgileniyorum. Bu okulda da karate olduğunu duyunca eğitim almak istedim. Diğer okullara göre çok fazla imkana sahibiz. Benim için bu önemli, kendi branşımda ilerlemek istiyorum. Okuldaki öğretmenlerimiz bize sporu sevdiriyor. İlgi ve alaka gösteriyorlar. Spor disiplinini okulda kazanıyoruz. Milli sporcu olma hedefim var. Antrenör olup sporcular yetiştirmek istiyorum.”

“Üst seviyede eğitim almak için spor lisesini tercih ettim”

Murathan Demir ise 11. sınıfta. Onun hedefi de ileride iyi bir kaleci olmak. Alman kaleci Manuel Neuer gibi.

“Akademik olarak kendimi geliştirmek, daha üst seviyede bir spor eğitim almak için spor lisesini tercih ettim. Üniversiteye donanımlı gitmek istiyorum. Burada sadece futbol değil tüm branşlarda dersler alıyoruz. Ailem sporu sevdiğimi ve hevesli olduğumu biliyor. Spor lisesini tercih etmemi destekliyorlar. İleride Neuer gibi başarılı bir kaleci olmak istiyorum”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu