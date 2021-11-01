Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB, yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketini erişime açtı
Milli Eğitim Bakanlığı, yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketini internet üzerinden erişime açtı. Bakan Mahmut Özer, kaynakların öğrencilere basılı olarak da ulaştırılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, geçen aydan itibaren öğrenci ve öğretmenler için yardımcı kaynak desteği yayımlamaya başladı.
Yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketi Bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı. Paketin içinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri ve örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan pakette 7 bin soru bulunuyor.
Bu destek paketleriyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Kaynaklar basılı olarak da ulaştırılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, paketin içeriğindeki çeşitliliğin artırılacağını ve kaynakların öğrencilere basılı olarak da ulaştırılacağını ifade etti.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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