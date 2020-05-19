Sivas'ta Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bahattin Karacalar, öğretmenlerle köyleri ziyaret ederek öğrencilerine kitaplarını teslim etti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sınavlara evlerinde hazırlanan öğrencilerine destek olmak istediklerini belirten Karacalar, "Öğrencilerimize kaynak kitapları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tedarik ettiğimiz okuma kitaplarını evlerinde teslim ettik. Dağıttığımız kaynak kitaplarıyla öğrencilerin başarı oranlarını artırmayı hedefledik" dedi.

Karacalar, öğrencilerin kendileri için gözbebeği olduğunu belirterek, onların başarılı olması için her türlü desteği ve fedakarlığı göstereceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak ve okuma kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 8. sınıf öğrencisi Esma Nur Aziret ise öğretmenlerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle LGS'ye evde hazırlanıyorum. İhtiyacım olan kaynak ve okuma kitaplarını köye gelerek bizlere ulaştıran okul müdürümüz ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum, inşallah emeklerimizin karşılığını alırız."