Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eğitim öğretim yılı sona erdi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

Yaz tatilinde okul var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini ifade etmişti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını söylemişti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslenmişti:

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

Ne olmuştu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okullar 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tatile girmişti.