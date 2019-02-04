Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 6'ncı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurularının "http://yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden 8 Şubat Cuma saat 18.00'e kadar yapılabileceğini söyledi.

Saraç, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı niteliğinde olan YÖKDİL'in altıncısının, 10 Mart'ta yapılacağını anımsattı.

Yekta Saraç, "Altıncı YÖKDİL Sınavı'nın başvuruları, 30 Ocak 2019'da elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, 8 Şubat Cuma saat 18.00'e kadar yapılabilecek" bilgisini verdi.

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak YÖKDİL Sınavı'na şimdiye kadar gösterilen ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Saraç, "Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK olarak gerçekleştireceğimiz altıncı YÖKDİL Sınavı'nda kıymetli akademisyenlerimize şimdiden başarılar dileriz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA