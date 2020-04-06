Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımına ilişkin tercihler ve başvurular sona ermişti. Sonuçları bugğn ÖSYM açıkladı. 179 bin 373 kişinin başvurduğu, 17 bin 991 kişinin yerleştirildiği belirtildi.



18 bin personel alımı sonuçlarına nasıl ulaşılır?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=6944 linki üzerinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM’nin yaptığı açıklamanın tam metni:

26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.



