TRT EBA TV'de uzaktan eğitime aileler de dahil oluyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında başlayacak olan "Veli Kuşağı"nın ilk konuğu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

"Okuldan aileye, aileden öğrenciye" sloganıyla yola çıkılan projede ele alınacak konulardan bazıları ise şöyle:

- Kriz dönemlerinde anne babalık halleri nasıl değişir?

- Evde kalma döneminde çocukların gelişiminde gerilemeler yaşanabilir mi?

- Uzaktan eğitim sürecinde anne babaların çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalı?

- Evde kalma dönemi yaşam becerileri geliştirme için nasıl fırsatlar sunar?

- Bu dönemde anne babaların çocuklarından beklentileri neler olabilir?