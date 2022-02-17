Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü, Ankara'nın Alacaatlı Mahallesi'nde 11 bin metrekare alanda, bilimsel çalışmalara öncülük etmek üzere kuruldu.

Kampüse, DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı çalışmaları ile 2015'te Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

AR-GE merkezi olarak tasarlanan kampüste lise düzeyindeki tüm öğrenciler; bilimsel çalışmalara adım atacak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek.

[Fotoğraf: AA]

İki binadan oluşan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü, bünyesinde anaokulu, BİLSEM, Özel Program ve Proje Uygulayan Fen Lisesi ve 5 yıldızlı otel konforunda 90 kişi kapasiteli kız öğrenci pansiyonu bulunduruyor.

Öğrenciler için farklı alanlarda birçok imkan oluşturuldu

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Özel Program ve Proje uygulamak üzere kuruldu.

Okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, resim ve müzik atölyeleri ile öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimlerini destekleyici konferans salonu, cep sinema, fitness salonu ve çeşitli dinlenme alanları tasarlandı.

[Fotoğraf: AA]

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında aynı zamanda üniversitelerle iş birlikleri yapılması planlandığından yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları ve teknolojik eğitim altyapısı hazırlandı.

AR-GE ve bilim merkezi olarak tasarlanan kampüsteki eğitim ortamından okulda eğitim gören öğrencilerin yanında, tüm öğrencilerin de bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmeleri için çeşitli atölye ve bireysel çalışma ortamları bulunan Bilim ve Sanat Merkezi kuruldu.

Açılış törenine bakanlar da katıldı

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM'de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Amacımız nice Aziz Sancarlar yetiştirmek"

Milli Eğitim Bakanlığının nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için eğitimde kitleselleşmeyi, kapsayıcılığı artırmak için yatırımlar yaptığını anlatan Özer, şunları söyledi:

"Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti bu ülke. Okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları inanılmaz derecede, eğitim camiasının yeterince idrak edemediği rakamlara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerdeki olan derslik sayısı 850 bine ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44 iken, bugün yüzde 90'lara ulaştı. Okul öncesinde yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim alırken, bugün 2 milyonun üzerinde bir okullaşmaya sahip olan bir öğrenci kitlesine sahibiz.

Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 14'lerden yüzde 45'lere geldi. Tüm bu adımlar aslında öncelikli olarak nerede olursa olsun, hangi sosyal ekonomik arka plana sahip olursa olsun, eğitimde fırsat eşitliği anlamında tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması anlamında çok anlamlı bir döneme tanıklık etti. Ben bu vesileyle her zaman eğitime en büyük bütçeyi aktaran, eğitimle ilgili her türlü sorunu çözmek için gerçekten büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, eğitim hizmetlerinde yer alan tüm aileler, tüm çocuklarımıza adına şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Erdoğan, Sancar ile telefonda görüştü

Konuşmaların ardından protokolde yer alanlar ve Ankara'daki çeşitli okullarda okuyan öğrenciler, açılış kurdelesini kesti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Özer, törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aziz Sancar'ı telefonda görüştürdü. Bakan Özer, Erdoğan'a Sancar'ın kendisine yazdığı mektubu teslim aldığını bildirdi.

Bakan Özer ile Sancar, daha sonra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konserini dinledi ve okulun kütüphane, derslik ve laboratuvarlarını gezdi.

Okul gezisi sırasında öğrencilerin projelerini dinleyen ve kimya laboratuvarında deney yapan öğrencileri izleyen Sancar, okuldaki "Aziz Sancar" köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.