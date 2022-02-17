ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün, başvuru tarihlerini de açıkladı.

YDS artık 81 ilde uygulanacak.

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS’yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz.

Adaylarımıza hayırlı olsun. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 17, 2022

Aygün'ün paylaşımları şöyle:

"Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."