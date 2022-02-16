Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan 2022 Times Higher Education Young University Rankings sonuçları açıklandı.

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022'de, dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı.

13 kriter baz alındı

Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi.

Organizasyona bu yıl ilk kez başvuru yapan Dicle Üniversitesi (DÜ), sıralamaya girmeye hak kazanan 539 üniversite arasından 351-400 bandına girmeyi başardı.

DÜ, aynı listede yer alan 52 Türk üniversitesi arasında ise 11. sırada yer aldı.