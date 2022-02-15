EKPSS'ye girmek isteyen adayların, işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.

2 bin 927 memur atanacak

Ayrıca, bu hafta içerisinde kamuya engelli atamaları da yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre perşembe günü, 2 bin 927 memur atanacak.