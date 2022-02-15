Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EKPSS başvuruları bugün sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
27 Ocak'ta başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları bugün sona eriyor.
EKPSS'ye girmek isteyen adayların, işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.
2 bin 927 memur atanacak
Ayrıca, bu hafta içerisinde kamuya engelli atamaları da yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre perşembe günü, 2 bin 927 memur atanacak.
Etiketler: KPSS EKPSS ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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