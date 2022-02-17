Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya Üniversitesi dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sakarya Üniversitesi, 2022 yılı en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 401'inci oldu.
İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler 2022 Sıralaması" sonuçları açıklandı.
Dünyada 50 yaşın altındaki üniversiteler, eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) de sıralamada 401'inci oldu. SAÜ, aynı zamanda Türkiye'de sıralamaya giren 40 üniversite arasına girdi.
Araştırma üniversitesi kimliğiyle dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında gösterilen SAÜ, kalite uygulamalarında olduğu gibi sürdürülebilir gelecek için yerel, ulusal ve uluslararası görünüm alanındaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Son Haberler
- 17:54
- 17:49
- 17:51
- 17:48
- 17:47
Sıradaki Haber
YDS 81 ilde uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz