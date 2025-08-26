Parçalı Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 26.08.2025 14:45

Özel okullarda ücretsiz eğitim yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Özel okullarda ücretsiz eğitim yerleştirme sonuçları açıklandı

İlgili kanunun 13'üncü maddesi uyarınca şehit ve gazi çocuklarıyla, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 26 Ağustos-1 Eylül arasında ilgili özel okullara kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Sonuçlar e-Okul'dan yayınlanıyor

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocuklarıyla, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 2 Eylül'de e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valiliklerce tamamlanacak.

Yerleştirme sonuçlarına e-Okul üzerinden erişilebiliyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Borsa'dan yeni rekor
15:41
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde 233 İslam alimi ve vaizi öldürdü
15:41
"Uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddiaları yalanlandı
15:37
İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra ilindeki saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi
15:15
Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
15:10
Japon gazetelerinden yapay zeka girişimi Perplexity AI'a telif hakkı ihlali davası
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenledi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ