Eğitim
AA 26.08.2025 12:48

MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitap setinde, öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi ile lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımı yer alıyor.

Kitaplar, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikler ve derslerin özellikleri tanıtılarak, lise müfredatının öğrencilere neler getirdiği detaylı şekilde aktarıyor.

Kitaplarda, "Liseye Hoş Geldiniz", "Bu Kitapta Neler Var?", "Derslerin Tanıtımı", "Neler Öğreneceğiz?", "Nasıl Çalışmalıyım?", "Başarı İçin İpuçları", "Çevrim İçi Öğrenme Platformları" ve "Örnek Etkinlikler" gibi bölümler yer alıyor.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Kitap setlerine "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı
