Eğitim
TRT Haber 25.08.2025 10:12

Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu

YÖK Başkanı Erol Özvar açıklanan YKS sonuçlarıyla ilgili, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu" bilgisini paylaştı.

Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ve üniversitelerin kontenjanlarının tamamına yakınının dolduğunu açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, gençleri tebrik ederek kontenjanlara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."

ETİKETLER
YÖK YKS
