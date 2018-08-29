ÖSYM'nin 2018 sınavlarında hiçbir soru iptal edilmedi

ÖSYM Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 8 milyondan fazla adayın başvurduğu sınavlarda 6 bin 496 soru kullanıldı.

Bu sınavlarda şu ana kadar soruların hiçbiri iptal edilmedi.

Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavları'nda (TUS) geçen dönemlerde her yıl birkaç soru iptal için mahkemeye giderken, 2018 TUS ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen bu 2 sınav için uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi. Diğer sınavların tamamı da zamanında açıklandı.

Sınavlar da zamanında açıklandı

Ayrıca KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmeler en kısa sürede gerçekleştirildi. Soru iptalleri nedeniyle bekleyen veya gecikmiş bir sonuç açıklama veya yerleştirme söz konusu olmadı.

Bu yıl yapılan sınavlarla ilgili sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması, olağan süresi içinde gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sınav takvimlerine uygun olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA