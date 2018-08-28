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Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans başvuruları başladı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi için başvurular başladı.

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Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi, 4 Kasım'da uygulanacak.

Sınava başvuru işlemleri, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim'de gerçekleşecek.

Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacak. Adaylar, 2018 KPSS önlisans düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna da girecek.

Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, önlisans, KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı, başvuru
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