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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Levent Yazıcı atandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Levent Yazıcı atandı.

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne Levent Yazıcı atandı

Levent Yazıcı, 1988'de Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden, 2000'de İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını 2006'da, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlayan Yazıcı, 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliğiyle başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yazıcı, İstanbul'da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevi yaparken, 2012'de Tokat'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: levent yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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