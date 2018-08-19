Anadolu Üniversitesi'nden 1,5 milyon öğrenciye eğitim imkanı

Çin, Fransa, Hindistan, Endonezya, İran, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Tayland, İngiltere'de bulunanlarla 100 binin üzerinde öğrencisi olan ve ''mega'' olarak nitelendirilen 11 üniversite arasında yer alan Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) açıköğretim sistemi, yüz binlerce kişiye uzaktan öğretim yoluyla yüksek öğrenim olanağı sağlıyor.

Türk yükseköğretim sistemindeki toplam 7 milyonu aşkın öğrencinin aktif ve pasif olarak yaklaşık 3 milyonunun öğrenim gördüğü açıköğretim sistemi, Türkiye dışında dünyada 16 ülkede Türk vatandaşlarına yükseköğretim imkanı sunuyor.

Bünyesinden Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni (ESTÜ) çıkaran Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü ve ESTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü ve en büyük üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, üniversitenin örgün ve açık öğretim olmak üzere, iki farklı alanda eğitim verdiğini söyledi.

Gündoğan, açıköğretim boyutunda 1 milyon 500 bin civarında aktif öğrencilerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl içinde de hedeflerimiz bu noktada. Muhtemelen 1 milyon 500 bine yakın öğrencimiz olacak. Yeni kayıtlarla da yaklaşık 450-500 bin öğrencinin gelmesini bekliyoruz. Açıköğretimde bir üniversite sınavıyla gelen öğrencilerimiz var, bir de ikinci üniversite kapsamında gelen öğrencilerimiz var. Son yıllarda ikinci üniversite kapsamında gelen, herhangi bir üniversitede örgün eğitim gören ya da mezun olmuş kişilerin kayıt yaptırdığı bölümlerimize ilginin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yeni bölümlerimiz de açıldı. Özellikle yabancı dilde eğitim yapan İngilizce İşletme, İngilizce Uluslararası İlişkiler lisans programları ve Arapça İlahiyat ön lisans programı olmak üzere üç yeni bölümümüz var. Geçtiğimiz yıldan beri eğitim öğretim hizmeti sunan bu bölümlere de özellikle ikinci üniversite kapsamında yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz."

"ESTÜ genç bir üniversite olmasına rağmen kökleri derin bir üniversite"

Gündoğan, üniversitenin örgün kısmında bu yıl itibarıyla yaklaşık 12 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

"18 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nden ayrıldı. Üniversitemizin teknik bölümleri 2 Eylül Kampüsünde yer alan Havacılık, Mühendislik, Spor Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Fakültesi ve 2 yüksekokul olmak üzere daha çok teknik ve fen alanında eğitim veren bölümlerimiz ESTÜ bünyesine geçti. Teknik Üniversitemizin 700 civarında öğretim elamanı bulunuyor. Fiziksel altyapısıyla eğitim öğretim kadrosuyla gerçekten güçlü bir üniversite. ESTÜ aslında çok genç bir üniversite olmasına rağmen kökleri derin ve sağlam bir üniversitemiz. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih edebilirler."

Kaynak: AA