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Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirmeye esas 3. nakil başvurularını başlattı.

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Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) liselere yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, MEB'in "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül'de alınacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: yerleştirme, nakil, milli eğitim bakanlğı, lise
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