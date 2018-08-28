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Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 18 akademisyen alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak. Kadrolara başvurular 10 Eylül 2018'e kadar yapılabilecek.

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Karadeniz Teknik Üniversitesine 18 akademisyen alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği ve Mühendislik fakültelerine 2'şer, Fen, Orman ve Tıp fakültelerine 1'er doçent alınacak.

Tıp Fakültesi'ne 2, Diş Hekimliği, Mimarlık ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ise 1'er doktor öğretim görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular 10 Eylül 2018'e kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: KTÜ, karadeniz teknik üniversitesi, kadro, Alim, akademisyen
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