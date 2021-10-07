ÖSYM'den ikinci ek yerleştirme açıklaması
ÖSYM, 2021-YKS ikinci ek yerleştirme için puanların sonuç belgelerine yansıtıldığını açıkladı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, 29 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacak.
2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.
Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme İçin Yerleştirme Puanlarının Sonuç Belgelerine Yansıtılmasıhttps://t.co/5rLMoH9mcp pic.twitter.com/8qjsbXivxS— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 7, 2021
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