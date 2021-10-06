Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 21 Kasım 2021'de yapılacak. Başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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ALES başvuruları başladı
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