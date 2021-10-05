Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 03:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üç üniversiteye rektör atandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Abant İzzet Baysal, İzmir Bakırçay ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitelerine rektör atadı.
Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
MEB, sınavlarda görev alacak personel için şartları belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz